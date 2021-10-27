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MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi.

MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

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