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Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak

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Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda giydiği formalar, müzayedeye çıkacak
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de oynayan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma, müzayedeye çıkacak.

Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği 6 forma, set halinde New York'ta açık artırmaya çıkarılacak.

Messi formalarının, 8 milyon sterlinin üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

Diego Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen "Tanrının Eli" adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle futbol formalarında rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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