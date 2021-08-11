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Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim
Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı...

Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim

Arjantinli futbolcu Messi, "İçimdeki futbol arzusu dinmedi. Kariyerimin başındaki gibi mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim." dedi.

Messi: Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), yeni transferi Lionel Messi'yi basına tanıttı.

Altyapı da dahil 21 yılının geçtiği Barcelona dışında bir takımın formasını ilk kez giyecek Messi, "Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zordu. Fakat Paris'e geldiğim andan itibaren mutluyum. Görüşmeler çok hızlı sonuçlandı. Teknik direktör Mauricio Pochettino ile birbirimizi tanıyoruz. Ayrıca Di Maria, Parades, Neymar da hep konuştuğum kişiler. Elbette onların varlığı da kararımda etkili oldu. Başkana ve kulübe, bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Son bir haftadır yaşadıklarından ötürü duygusal açıdan yıprandığını ancak yapacağı yeni başlangıçtan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Messi, "İçimdeki futbol arzusu dinmedi. Kariyerimin başındaki gibi mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Tüm kulvarlarda zirveye çıkmayı hedeflediği için PSG'yi tercih ettim. Umarım amacımıza ulaşırız." dedi.

Taraftarlar, basın toplantısının düzenlendiği başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nın çevresini saatler öncesinden doldurdu.

Konferans salonuna ailesiyle gelen Arjantinli yıldız futbolcu, PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile beraber kameraların karşısına geçti.

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