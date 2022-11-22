Messi'li Arjantin, Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başladı

Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı.

Dünya Kupası'nın final maçının da oynanacağı Lusail'deki karşılaşmaya Arjantin hızlı başladı. Tangocular 2. dakikada Messi ile yakaladığı fırsatı kullanamadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

Messi'den tarihi gol

Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.

Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.