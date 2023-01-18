Messi ile Ronaldo karşı karşıya gelecek

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.