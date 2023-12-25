Merve Tuncel ve Emre Sakcı’dan 16 madalya

Abdi İbrahim’in ana sponsorluğunu üstlendiği rekortmen milli yüzücüler Merve Tuncel ve Emre Sakcı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Tuncel, gençler kategorisinde 1500m, 800m, 400m serbestte altın, 200m serbestte gümüş madalya ve açık yaş kategorisinde 1500m, 800m, 400m serbestte gümüş, 200m serbestte bronz madalya kazandı. Sakcı da 50m ve 100m kurbağalama, 100m karışık, 50m serbest, 4X50m karışık ve serbest bayrak ile 4X100m karışık ve serbest yarışları olmak üzere 8 altın madalya aldı. Emre Sakcı 100 metre karışıkta da Türkiye rekorunu kırarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Böylece şampiyonaya her iki sporcu damgasını vurdu.

“Abdi İbrahim’in desteği, kariyerimizde dönüm noktası oldu”

Her 2 sporcu da sponsorluk desteği için Abdi İbrahim’e teşekkür ederek, “Abdi İbrahim’in yüzme sporunu sahiplenerek bizlere yolculuğumuzda destek vermesi, başarılarımızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlaması, maddi manevi olarak her zaman yanımızda olması bizim için bir dönüm noktası oldu. Bu sebeple, elde ettiğimiz başarılarda bu desteğin rolü çok büyük. Yanımızda bu gücü hissederek, bundan sonra da daha iyisini yapmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Yıldız adayı gençlere ilham veriyorlar”

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, Merve Tuncel ve Emre Sakcı’nın Türkiye’nin gururu olduklarını belirterek şöyle dedi: “Emre ve Merve, ülkemizin adını her kulvarda en yükseğe taşıma azmine sahip sporcular. Onların yurt içinde ve dışında elde ettiği başarılar, gençlerimizin spora yönelmesini sağlayarak, yeni Emrelerin ve Mervelerin yetişmesine de zemin hazırlıyor. Abdi İbrahim olarak toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle spora ve gençliğe yönelik projelere imza atmaya, başarıya giden yolculuklarında sporcularımızı maddi ve manevi desteklemeye devam edeceğiz.”

16 madalyanın dağılımı:

Merve Tuncel:

1500m serbest gençler: Altın madalya

1500 metre serbest açık yaş: Gümüş madalya

800 metre serbest gençler: Altın madalya

800 metre serbest açık yaş: Gümüş madalya

400 metre serbest gençler: Altın madalya

400 metre serbest açık yaş: Gümüş madalya

200 metre serbest gençler: Gümüş madalya

200 metre serbest açık yaş: Bronz madalya

Emre Sakcı:

100 metre kurbağalama: Altın madalya

50 metre kurbağalama: Altın madalya

100 metre karışık: Altın madalya

50 metre serbest: Altın madalya

4X50 metre karışık ve serbest bayrak yarışları: Altın madalya

4X100 metre karışık ve serbest bayrak yarışları: Altın madalya

Merve Tuncel kimdir?

1 Ocak 2005’te Ankara’da dünyaya gelen Merve Tuncel, yüzme sporuna 4 yaşında başladı. Halen ENKA spor kulübüne bağlı olarak İtalyan antrenör Gijon Syhti yönetiminde çalışmalarını sürdüren Tuncel, 2020 yılının aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde Avustralyalı Chelsea Gubecka'ya ait olan kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmayı başardı.

Merve Tuncel, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ise 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest branşta olmak üzere 3 altın madalya kazandı ve aynı şampiyonada bu başarıyı gösteren ilk sporcu olarak yüzme tarihine geçti. Aynı zamanda 800 metre serbestte 8.21.91, 1500 metre serbestte ise 15.55.23'lük derecesiyle gençler Avrupa rekorunu kırdı. Tuncel 4x200 metre serbest bayrak takımıyla bir de bronz madalya kazandı.

2022 Temmuz ayında Cezayir’de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye'yi yüzme kadınlar 800 metre serbest stilde temsil eden Merve Tuncel, 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın yüzücü oldu. Tuncel 200 metre kelebek ve 4x200 metre serbest bayrak yarışlarında da bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcumuz, aynı yıl ağustos ayında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 200 metre, 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest yarışlarında altın madalyaya uzanırken, 800 metre serbest stilde 8.40.14 derecesiyle İslami Dayanışma Oyunları rekorunu kırdı. Tuncel 4x100 metre ve 4x200 metre serbest bayrak yarışlarında da altın madalya kazandı ve yarıştan 6 altın madalya ve rekor ile döndü.

11-17 Ağustos 2022’de Roma’da düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte bronz madalya kazanarak podyuma çıkan Merve Tuncel, Peru’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda da 400 metre, 800 metre ve 1500 metre serbest branşında 3 altın madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldu. 200 serbest branşı finalinde de Dünya 4.sü oldu. 25-29 Aralık tarihlerindeki Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında 1500 metre, 800 metre ve 400 metre serbest stil yarışlarından altın madalya, 200 metre serbest stil yarışından gümüş madalya, 4x100 metre serbest bayrak (gençler) yarışından gümüş madalya, 4x200 metre serbest bayrak (gençler) yarışından gümüş madalya, 4x200 metre serbest bayrak açık yaş yarışından bronz madalya ile döndü.

4-9 Temmuz 2023’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest stilde birinci olarak üst üste 3’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tuncel aynı yarışta 800 metre serbestte altın, 400 metre serbestte ise gümüş madalya kazanarak ülkemize 3 madalya ve Avrupa Şampiyonluğu kazandırdı.

Emre Sakcı kimdir?

Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A Milli Takım’a seçilerek ülkemizi yüzme branşında temsil eden Emre Sakcı, 2010 yılından bu yana Türker Oktay ve Bahar Oktay antrenörlüğünde Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. Emre Sakcı 2013 Utrecht Avrupa Gençlik Yaz Festivali, 2015 Bakü 1. Avrupa Oyunları, 2017 Bakü İslami Dayanışma Oyunları ve 2018 Tarragona Akdeniz Oyunları’nda Türk sporunu temsil etti ve 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençlerde dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018’de Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşincisi olan milli yüzücümüz, 2019’da İskoçya’daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak Türk sporuna bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı. 2020 yılında, Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalama branşında 25.50’lik derecesiyle Avrupa Rekoru kırarak birinci oldu. Ligin devamında 50 metre kurbağalama branşında 25.29’luk derecesiyle kendisine ait olan Avrupa rekorunu geliştirerek birinci oldu. Yaptığı derece yüzme tarihinin en hızlı ikinci derecesi oldu. Ardından 100 metre kurbağalamada 55.74’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu ve uluslararası yüzme liginde 3 Avrupa rekoruna imza attı.

2021 yılında Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve 2019 yılındaki madalyasından sonra üst üste ikinci kez ikincilik kürsüsüne çıkarak tarihe geçti. 27 Aralık 2021'de Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24.95'lik derecesiyle dünya rekorunu kırarak bir ilke imza attı.

2022’de Avusturalya'nın Melbourne şehrinde yapılan FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 100 Metre karışık yarışı elemelerinde Türkiye rekoru kıran Sakcı, aynı yaz Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda da 2 altın, bir gümüş, bir de bronz madalyanın sahibi oldu. Rekortmen sporcu Cezayir’deki 2022 Akdeniz Oyunları’nda da 50 metre ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazandı. 2022 - Acropolis Swim Open’da 50m. kurbağalama yarışında altın madalya, Temmuz 2022 - Türkiye Şampiyonası’nda da 50m. kurbağalama ve 50m. serbest yarışlarında altın madalyanın sahibi oldu. Aralık 2022 - Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarından ise 50 ve 100m. kurbağalama, 4x100 serbest, 4x200 serbest bayrak, 4x50 serbest mix bayrak, 4x50 karışık mix bayrak yarışı olmak üzere 6 altın madalya ile döndü.

Mayıs 2023’te düzenlenen Acropolis Swim Open 2023 Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kurbağalama yarışında 1.00.00’lık derecesiyle bu sefer şampiyona rekoru kırarak altın madalya aldı. Trophy 2023 Yüzme Şampiyonası’nda 50 m. serbest, 50 m. kelebek, 50 m. kurbağalama, 100 m. kurbağalama yarışlarında birinci olarak ülkemize 4 altın madalya daha getirdi.

47. International Swimming Championships’te 100 m. kurbağalama, 100 m. serbest, 50 m. kurbağalama ve 50 m. serbest yarışlarında altın madalyanın sahibi olarak ülkemizi gururla temsil etti. 5-10 Aralık Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalamada 25.90'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 100 metre kurbağalama yarışında ise 56.84’lük derecesiyle Avrupa dördüncüsü oldu.