Melikgazi Tırmanma 14-15 Ekim’de Yapılacak

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı, 14-15 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından, ICRYPEX ve Melikgazi Belediyesi katkılarıyla Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Kızılören-Avşar Kavşağından başlayan 5,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak yarışta, 5 ayrı kategoride 28 sporcu mücadele edecek.

14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Melikgazi Belediyesi önündeki seremonik start ile başlayacak olan yarış, 14.30-18.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile devam edecek. 15 Ekim Pazar günü saat 10.00’dan itibaren 1. çıkış başlayacak olan organizasyon, 3 çıkışın ardından saat 16.00’da Demokrasi Şehitleri İlkokulu önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.