Mehmet Kazan'dan gümüş madalya

Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, İtalya'da düzenlenen 2023 Uluslararası Giovanni Nasi ve Diasorin Kupası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) faaliyetleri arasında yer alan organizasyon Golf Torino'da gerçekleştirildi.