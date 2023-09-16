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Mehmet Kazan'dan gümüş madalya

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Mehmet Kazan'dan gümüş madalya
Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, İtalya'da düzenlenen 2023 Uluslararası Giovanni Nasi ve Diasorin Kupası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) faaliyetleri arasında yer alan organizasyon Golf Torino'da gerçekleştirildi.

Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, İtalya'da düzenlenen 2023 Uluslararası Giovanni Nasi ve Diasorin Kupası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) faaliyetleri arasında yer alan organizasyon Golf Torino'da gerçekleştirildi.

Kupada İtalya, İngiltere, Japonya, İsveç, İrlanda, Çekya, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den toplam 45 sporcu mücadele etti.

TGF Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde; Türkiye'yi organizasyonda Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti.

Oynanan iki raundun ardından milli golfçü Mehmet Kazan, gross kategoride toplamda 149 (+5) gross skorla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

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