Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

21. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hatayspor'da Onur Ergün'ün savunmada hatalı pasında Aleksic ceza sahasında topu kaptı. Aleksic'in sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada ev sahibi takımın atağında, sol kanatta Lima topla buluştu. Lima'nın penaltı noktası önüne yaptığı ortada Aleksic topa kafayı vurdu, kaleci Mohamedi sağına uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

58. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Lobzhanidze ceza sahasına girdi, yerden altı pas içine gönderdiği sert topa, El Kaabi kayarak vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında, Hatay savunmasında Sackey'nin ters vuruşunu kaleci Mohamedi elinden kaçırdı. Arka direkte topu kontrol eden Deniz Türüç, kafasıyla düzelttiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara yolladı: 1-0.

77. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Mahmut Tekdemir'e yerden pasını attı. İki rakibinin arasında topu kontrol eden Mahmut, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

89. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Hatayspor ceza sahasının önünden kazanılan frikikte Deniz Türüç topun başına geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bölgeden frikiği kullanan Deniz, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

Ligin 30. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu sezon 17. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 57'ye yükseltti. 13. yenilgisini alan Atakaş Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Altay'ı konuk edecek.

Deniz Türüç gol sayısını 5'e yükseltti

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Deniz Türüç, Hatayspor karşısında takımının iki golüne imza attı.

Deniz, bu maçta attığı iki golle bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Epureanu ceza sınırına geldi

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Alexandru Epureanu, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezon ligdeki üçüncü sarı kartını gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Epureanu, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.