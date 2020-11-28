Medipol Başakşehir uzatmalarda yediği gollerle berabere kaldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti.

11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Orta sahada topla buluşan Chadli, savunmanın arkasına hareketlenen Gulbrandsen'e pasını attı. Norveçli oyuncu ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunu atta ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

16. dakikada Denizlispor'un gelişen atağında Bakalorz'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sagal, Deniz Türüç'ten sıyrılıp ceza sahasına girdi. Dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan da kaldı.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Rodallega'nın şutu, savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Bakalorz yükselen topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlara gitti.

21. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Visca, savunma arkasına kaçan Gulbrandsen'e pasını gönderdi. Norveçli oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve kaleci Pantilimon'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

23. dakikada Gulbrandsen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba'nın şutunda, top kaleci Patilimon'dan döndü. Boşta kalan topa Mahmut Tekdemir vurdu, meşin yuvarlak yanda auta gitti.

30. dakikada Sagal'ın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın dönerek şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Sagal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında savunmaya çarpan top boşta kaldı. Mustafa Yumlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topu, Skrtel kornere gönderdi.

59. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golünü attı. Visca sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahasına yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba topun gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

62. dakika Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sacko'nun pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Özer, bekletmeden yerden şutunu gönderdi ve top köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

90+2. dakikada Denizlispor ikinci golünü attı. Sagal'ın sol kanatan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ravil Tagir ters bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan Babacan'dan seken topu Rodallega ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Mustafa Yumlu ile Skrtel'in ceza sahası içerisinde girdiği hava topu mücadelesi sonrasında hakem Arda Kardeşler'e VAR'dan uyarı geldi. Arda Kardeşler, saha kenarına gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Murawski, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

Medipol Başakşehir uzatmalarda yediği gollerle berabere kaldı

Karşılaşmanın uzatma bölümüne 3-1 önde giren turuncu-lacivertli ekip, 90+2 ve 90+7. dakikalarda yediği gollerle sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Bu sezon ligde 2. beraberliğini alan Medipol Başakşehir, puanını 14'e yükseltti. Üç maçlık yenilgi serisine son veren Yukatel Denizlispor ise puanını 6'ya çıkardı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yukatel Denizlispor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gulbrandsen'den son 3 maçta 5 gol

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol attı.

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk iki golünü atan Gulbrandsen, geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da iki kez gol sevinci yaşamıştı. Norveçli oyuncu, 8. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da 1 kez fileleri havalandırmıştı.

Gulbrandsen attığı 5 golle, Medipol Başakşehir'in ligdeki en golcü oyuncusu konumuna da yükseldi. Süper Lig'de bu sezon Visca'nın 3, İrfan Can Kahveci'nin de 2 golü bulunuyor.

Demba Ba, Süper Lig'de ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in Senagalli forveti Demba Ba, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a attı.

Deneyimli oyuncu, karşılaşmanın 59. dakikasında takımının üçüncü golünü atmayı başardı.

Demba Ba, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United karşılaşmasında 1 gol atmıştı.

Ravil Tagir ilk kez turuncu-lacivertli formayı giydi

Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki Ravil Tagir, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıktı.

Ravil, karşılaşmanın 85. dakikasında Rafael'in yerine oyuna dahil oldu.