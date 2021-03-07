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Medipol Başakşehir üç puanı 90. dakikada aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir üç puanı 90. dakikada aldı

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 yendi.

İlk yarı

29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.

68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla son sırada kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi.

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