Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Bugüne kadar oynadığımız en zorlu maçlardan birini oynayacağız

Emre Belözoğlu, takımın savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ile maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, şu ana kadar oynadıkları en zorlu maçlardan birine çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Birbirine benzer oyun oynamak çalışan topa sahip olmaya çalışan iki iyi takımın maçı olacak. Fiorentina çok köklü bir kulüp, saygı duyduğumuz bir teknik adama sahipler. Benzer oyun anlayışlarımız olmasına rağmen bu oyunu iyi şekilde oynamaya çalışan bir takıma karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı yaptık ama bugüne kadar oynadığımız en zorlu maçlardan birini oynayacağız. Elimizden geldiğince ülke puanını katkı yapmak ve grup birinciliğini sürdürmek hedefimiz olacak. Güzel keyifli iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum. Gerçekten gruba iyi başladık, Fiorentina’nın da önemini biliyoruz. Ligde çok fazla maç kazanamadılar ama hala grupta onları favori görüyorum ama yarınki maçı farklı görüyorum, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyun anlayışı olarak her maçı kazanmak için oynayacağız, rakibimiz de öyle oynayacak. Onlar gruba istedikleri gibi başlayamadılar, bizi yenmek isteyecekler. Biz hazırlandık dersimize, yarın göreceğiz." ifadelerini kullandı

"Bildiğim kadarıyla Fatih Hoca yarın bizimle beraber olacak"

Emre Belözoğlu, "Yarın rakibiniz Fatih Terim'in de bir dönem çalıştırdığı Fiorentina. Yarın Fatih Terim'in belgeseli yayına girecek ve stadın adı da Fatih Terim. Yarın Fatih Terim'i stadyumda görecek miyiz? Maça davet edildi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina’da antrenörlük yaparken herkes Fiorentina’yı tutmaya başladı. Galatasaray’da da antrenörlüğümü yapmıştı. Gerçekten onu çok severim. Bildiğim kadarıyla Fatih Hoca yarın bizimle beraber olacak. Zaten stadın ismi de kendi ismi. Yarın çok güzel kendisine hazırlanmış bir belgesel yayınlanacak. Hem onun yarına denk gelmesi hem de bir Türk takımının yarın Fiorentina ile oynaması bence güzel bir tevafuk oldu. Fatih Terim, Türk futbolunda bence gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır."

Belözoğlu, ligde gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine ise, "Bizim için sezon iyi başladı, ligde gol yemedik. Avrupa kupalarında en çok maç kazanan takım olduk. Gol yememe üzerine plan yapmıyoruz, maçları kazanma üzerine plan yapıyoruz. Bu biraz fazla gündeme getiriliyor. Gol yememek çok değerli ama benim için oyun üstünlüğü ve maçları kazanmak çok daha değerli. Bir gün gol yiyeceğiz ama kendi organizasyonumuza bağlı bir oyun anlayışımız var. Bunu devam ettirmek en büyük isteğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Mesut yarın kadroda, kulübede düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Mesut Özil'in durumu hakkında ise, "Mesut istediği kadar, bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendini bulmuştu ama ağır bir hastalık geçirdi, tam semptomları kovid olmasa da ona benzeyen bir hastalık. Mesut yarın kadroda, kulübede düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Fiziksel kalitesine ulaştığı zaman ona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mesut’un kariyerinin sonunu iyi yapması gerektiğine inanıyorum. Onu kardeşim olarak sevdiğim için ona yardım etmek isteyen bir anlayışımız var. İnşallah kariyerinin sonunu çok iyi getirecek, fit haliyle de bize katkısı çok olacaktır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Emre Belözoğlu, "Hedefleriniz arasında İtalya'da takım çalıştırmak var mı?" sorusunu ise, "Benim için İtalya ülkemden sonra en çok sevdiğim ülke diyebilirim. Orada çok güzel zamanlarım geçti, iyi insanlarla karşılaştım. Onlar da biz de sabırsızız, sima olarak da benzerliklerimiz var. İtalya benim için çok değerli bir ülke. En büyük hedefim hayalim Avrupa’da teknik adamlık yapmak bu İtalya olursa çok daha mutlu olurum. Çok yakın bir hedef olarak görmüyorum, çünkü teknik adamlığımı henüz ilk yılındayım. Amacım işimi iyi yapmak, daha sonrasının geleceğin düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Hasan Ali Kaldırım: Kendi sahamızda 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Hasan Ali Kaldırım ise "Fiorentina İtalya Ligi'nin köklü ve iyi takımlarından biri. Gruplar çekilirken favori gösterildiler. Biz de oynadığımız oyunla elde ettiğimiz skorla iddialı olduğumuz ve iyi bir takım olduğumuz gösterdik. Sezona iyi başladık ve devam ediyoruz. İnşallah yarın iyi bir oyun sergileyerek kendi sahamızda 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz, ilk hedefimiz bu, tüm çalışmalarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali, Hearts maçında attığı gol hakkında ise, "Gol atmak benim ve takım için güzel oldu. Moral oldu. Geçen haftaki maçta oyunu açtı diyebiliriz. Çok gol atan bir oyuncu değilim ama attığım zaman da güzel oluyor. Oynadığımız oyun itibarıyla bek oyuncuları katkı sağlıyor, bunu bu sene rahatlıkla görebiliyoruz. Bu önemli çünkü bize karşı oynanan oyunlarda rakipler kapanabiliyor. Günümüz modern futbolunda beklerin skora katkı vermesi önemli. Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da aynı şekilde skora katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Ali, Emer Belözoğlu'nun beklerde sık sık rotasyona gitmesi hakkında ise şöyle konuştu:

"Rekabet futbolda önemli hocamız tüm oyuncularından faydalanıyor, yoğun bir fikstürle karşı karşıydı. Lucas ile aram gayet iyi birbirimizi destekliyoruz. Kim oynarsa oynasın takımıza katkı sağlamak istiyor. Rotasyon konusunda 3 günde maç oynamak kolay değil, daha önce rotasyona girmeyip maç oynadığım günler çok oldu. Maça dinlenip çıkmak çok fark ediyor. O konuda hocamız gayet güzel bir şekilde bu süreci yürütüyor. Hocamızla beraber uzun süre beraber oynadık. O rotasyona girer miydi, nasıl karşılardı merak etmiyor değilim?"