Medipol Başakşehir Konferans Ligi'nde gruptan çıktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Medipol Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez çaprazdan sert vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sağ kanattan Caiçara'nın ön direğe yaptığı ortada Ahmed Touba kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
38. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Caiçara'dan aldığı pasla RFS ceza yayı önünde topla buluşan Deniz'in şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Berkay Özcan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Okaka kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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