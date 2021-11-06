Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona Hakan Aysev 2020YKS ek yerleştirme kılavuzu
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin...
Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık
Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın...
Özdemir Bayraktar adına 2 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak
Özdemir Bayraktar adına 2 bin...
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 510...

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

2. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

21. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

38. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2

61. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.