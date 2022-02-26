Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SPOR 26.02.2022, 21:48
Medipol Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Maçın 8. dakikasında, Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Mor'un hatasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sağ çaprazda yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1.

41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.

70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Bu sezon 9. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 46 puanda kaldı. Son 4 maçında 3. kez kazanan VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 39'a çıkardı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Altay'ı konuk edecek.

Trezeguet 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transferde kadrosuna katığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, turuncu-lacivertli forma ile 3. golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

Trezeguet, turuncu-lacivertli takımın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta da golleri atan isim olmuştu.

Başakşehir'in golünde pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Pizzi oldu.

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