Medipol Başakşehir'e İrfan Can Kahveci'nin üç golü yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel (Dk. 46 Epureanu), Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan (Dk. 46 Mahmet Tekdemir), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 64 Giuliano), Deniz Türüç, Gulbrandsen (DK. 84 Crivelli), Demba Ba

Leipzig: Gulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara (Dk. 90+4 Orban), Forsberg (Dk. 65 Sörloth), Olmo (Dk. 88 Kluivert), Kampl (Dk. 46 Adams), Poulsen

Goller: Dk. 26 Poulsen, Dk. 43 Mukiele, Dk. 66 Olmo, Dk. 90+2 Sörloth (Leipzig), Dk. 45+3, Dk. 72 ve Dk. 85 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 38 Skrtel, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 78 Mahmut Tekdemir, Dk. 89 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Upamecano, Dk. 67 Olmo (Leipzig)

İlk Yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.

12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunu attı, önce Skrtel'e sonra da Poulsen'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.

43. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Forsberg içeriye topu çevirdi, gelişine vuruşunu yapan Mukiele meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Visca, ceza sahası dışındaki İrfan Can'a yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağa gelişine sert vuran İrfan Can Kahveci, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

55. dakikada İrfan Can ile paslaşıp soldan ceza sahasına giren Chadli, topu arkada müsait durumdaki Visca'ya gönderdi. Bekletmeden şutunu çeken Visca, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

61. dakikada sağdan Mukiele'nin yerden ortasında kaleye yakın mesafeden Forsberg'in şutunda, top dışarı çıktı.

66. dakikada Leipzig farkı tekrar 2'ye çıkardı. Angelino'nın soldan pasında topla ceza sahası içinde buluşan Olmo, Ponck'u çalımlayıp meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-3

72. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Demba Ba'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu sola çekerek Angelino'yu çalımladı. Kaleyi karşıdan gören İrfan Can şutunu çekti ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada kalenin sağında çizgi üzerinde topla buluşan Poulsen, meşin yuvarlağa vurdu. Deniz'e çarpan top sekti ve kaleci Mert'i de geçti ancak meşin yuvarlak direkten geri döndü.

85. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe de çarparak ağlara gitti: 3-3

90. dakikada Leipzig'in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarptı ve üst direkten döndü.

90+2. dakikada Leipzig bir kez daha öne geçti. Sörloth, Poulsen'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşısında gören Sörloth'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4

Konuk ekip maçtan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.