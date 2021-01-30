Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), Diouf (2) ve Akintola attı. Medipol Başakşehir'in tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ters vuruşuyla geldi.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 35'e yükseltirken, galibiyet özlemi 4 maça çıkan Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Atakaş Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Karşılaşmayı Aykut Kocaman da izledi

Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi locadan takip etti.

Kocaman, turuncu-lacivertli ekibin yöneticileriyle birlikte maçı izledi.

Mehmet Topal sakatlandı

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Çok iyi bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Medipol Başakeşehir'i 5-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, çok iyi bir futbolla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ömer Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok iyi bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar hırslı bir takım vardı." ifadelerini kullandı.

"Böyle farklı bir galibiyet bekliyor muydunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Medipol Başakşehir'de biraz oyuncu anlamında sıkıntı var. Bildiğimiz oyunlarından uzaklar. Bunun da farklı nedenleri vardır. Yoğun bir maç temposuna girdiler. Bunun ötesinde rakip ne kadar eksik olsa da sahada istekli oyuncular vardı. Buradaki galibiyetimiz Medipol Başakşehir'in kötü oynamasından değil, bizim daha çok istememiz ve inanmamızdan oldu. Doğru analiz ve oyunla bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz."

Ömer Erdoğan, transfer çalışmalarının da sürdüğünü aktararak, "Transferi düşünüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Çok zaman kalmadı. Yalnızca oyuncu almak için almayacağız. Rekabeti arttıran, kalite getirecek oyuncuları devre arasında kadromuza katmak istiyorduk. Bildiğimiz oyuncular vardı. İstediğimiz oyuncular oldu ama devre arasında oyuncuları kulübünden koparmak maliyetli oluyor. Diğer oyuncuların da takıma katkı vereceğini düşünmediğimiz için beklemedeyiz. Olursa takımdaki sayımız artar, olmazsa da bu oyuncularımızla sakatlık olmadan yine aynı şekilde sezonu bitiririz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, karşılaşmanın son dakikalarında Boupendza'ya yaptığı faul sonrasında Junior Fernandes ile aralarında yaşanan gerginlikle ilgili ise, "Aaron (Boupendza), Fernandes'e bir çalım attı. Fernandes de kendince haklı olarak tepki gösterdi. Ben kesinlikle oyuncumun hareketini doğru bulmuyorum. Uyarımı yapacağım ama Fernandes'in de oyuncumuza tekme atması doğru değil. Sakatlık olabilir. Maçın bu skorla bitmeye yakın olmasıyla da Fernandes sinirlerine hakim olamadı. Oyuncu bunun doğru olmadığını söyledi, ben de haklı olduğunu ve gereken uyarıları yapacağımızı söyledim. Futbolun içinde zaman zaman olan şeyler." açıklamasını yaptı.

Ömer Erdoğan son olarak, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili şu görüşlerini aktardı:

"Fenerbahçe sezon başında ve devre arasında çok ciddi transferler yaptı. Mesut Özil gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Şampiyonluğu hedefliyorlar. Biz içerideki maçlarımızda rakiplerimize büyük ölçüde üstünlük sağladık. Yine çıkıp galibiyeti arayan bir takım olacağız. Önemli bir maç. Sıralamada üstümüzde olan, şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaşmak bizim de bu günlere tesadüfen gelmediğimizi göstermek için güzel bir fırsat. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah galip gelen biz oluruz."

Medipol Başakşehir Altyapı Direktörü Nedim Yiğit: Şahsım, oyuncularım ve kulübüm adına üzücü bir sonuç

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de takımın başında sahaya çıkan altyapı direktörü Nedim Yiğit, kendileri için üzücü bir sonuç olduğunu söyledi.

Okan Buruk'un istifasından sonra saha kenarında takımın başında bulunan Yiğit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Şahsım, oyuncularım ve kulübüm adına üzücü bir sonuç." dedi.

Karşılaşmaya kötü başlamadıklarını aktaran Yiğit, "Oyuna hakim olduğumuzu düşündüğümüz anlarda gol yedik. Aynı şey ikinci yarı başında da geçerli oldu. Penaltılar için, asla saygısızlık yapmadan şunu söylemek istiyorum, çok içime sinen penaltılar olmadı. 2-0 olduğunda kırılganlığımız arttı. Penaltılarda hakiki temaslar görmedim, yanlış da görmüş olabilirim. Kırılgan bir takımız. 16-17 maçtır gol yemeden karşılaşmayı bitirmemişiz. Gol pozisyonumuz da çok var. Bunun yanında bilinen bir Hatay vardı. Hepsini öngördüğümüz oyun planları vardı ama engel olamadık. Planları uygulamakta bizden daha başarılı oldukları ortada." diye konuştu.

Nedim Yiğit, kaliteli oyunculara sahip olduklarını belirterek, "Sağlıklarına kavuştuklarında, sahaya atabileceğimiz oyuncuların sayısı arttığında bu kaliteli oyuncular performanslarıyla bunu ortaya koyacaklardır. İnanıyorum ki yukarıya doğru yavaş yavaş ilerleyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın özeti

11. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2

29. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

51. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Mahmut Tekdemir'in ara pasıyla Hatayspor ceza sahasında topla buluşan Cemali Sertel'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Diouf, sağ taraftan ceza sahasına giren Akintola'ya pasını attı ve altıpas önüne hareketlendi. Akintola'dan altıpas önünde pası alan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4

68. dakikada Hatayspor farkı 5'e yükseltti. Kamara çalımlarla Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ayağından açılan topu alan Boupendza, kaleci Mert Günok'u geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5

80. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Cemali Sertel'in son çizgiden altıpasa yerden çevirdiği topu Kamara, ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 1-5

Karşılaşma, konuk ekibin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.