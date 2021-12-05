Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor- Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında El Kaabi topu uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısıyla hakem Erkan Özdamar, pozisyonu yeniden inceledi. Özdamar, El Kaabi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner atışında Mahmut Tekdemir kafayı vurdu. Falette'ye çarpan top yine den kornere gitti. Pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Erkan Özdamar, topun Falette'nin eline çarptığına karar vererek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu filelere yolladı. 0-2