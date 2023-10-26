Mauro İcardi Sakatlığı Hakkında Şok Açıklama! Kulüp Doktorundan İcardi Açıklaması: Ameliyat Olabilir!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi, Beşiktaş derbisinden sonra yaşadığı sakatlıkla gündemde. Özellikle Bayern Münih maçında sahada olması birçok taraftarı şaşırttı. Peki, İcardi'nin mevcut sağlık durumu nedir ve yeşil sahalara geri dönüşü ne zaman olacak?

Bayern Münih Karşılaşması ve İcardi'nin Durumu

Bayern Münih karşılaşmasında, beklenmedik bir şekilde sahada yer alan Mauro İcardi, bu maçta nasıl bir performans gösterdi? İcardi'nin bu karşılaşmada sahada olması, sakatlık riskini artırıyor mu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Ancak asıl konuşulan konu, İcardi'nin bu maçta, sakatlığına rağmen nasıl mücadele ettiği oldu. Yıldız futbolcunun maça iğne vurularak çıktığı öğrenildi.

Galatasaray Kulüp Doktorundan Açıklama

Yağız Sabuncuoğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre; Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, İcardi'nin sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, futbolcunun durumunun ciddi olduğunu ve neredeyse ameliyat edilecek seviyede olduğunu belirtti. Ancak her şeye rağmen İcardi'nin mücadeleci ruhunu ortaya koyarak maça çıktığına dikkat çekti.

Gelecekteki Maçlarda İcardi'nin Durumu

Galatasaray taraftarları, Mauro İcardi'nin Rizespor karşılaşmasında sahada olup olmayacağını merak ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, yıldız futbolcuyu dinlendirme kararı alması bekleniyor. İcardi'nin sağlığının önemli olduğunu ve riske atılmaması gerektiği konuşuluyor.