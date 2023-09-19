İngiltere Premier Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Manchester United, kötü gidişata devam ediyor. Bu sezon beklenenin altında bir performans sergileyen Kırmızı Şeytanlar, son 5 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak hayal kırıklığı yarattı. İşte bu zorlu dönemin ayrıntıları ve milli kaleci Altay Bayındır'ın göreve gelme ihtimali.

Başlangıçta Umutluydular, Şimdi Ne Oluyor?

Manchester United, son yıllarda Premier Lig'deki etkileyici performansını tekrarlamakta zorlanıyor. Sezonun ilk 5 karşılaşmasında sadece 2 galibiyet elde ederek, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. Bu sonuçlar, kulüp tarihinde beklenmeyen bir düşüşün habercisi gibi duruyor.

Brighton Hove Karşısında Büyük Hayal Kırıklığı

Son oynadıkları maç olan Brighton Hove karşılaşmasında Manchester United, adeta çuvalladı. Kendi sahalarında oynadıkları maçı 3-1'lik skorla kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Maçın başında 3-0 geriye düşmeleri, takımın ne kadar istikrarsız olduğunu gösterdi. Golcüler Welbeck, Gros ve Joao Pedro'dan geldi ve Manchester United'ın tek golünü Hannibal Mejri attı.

Altay Bayındır'ın Göreve Gelme İhtimali

Son 4 maçta 10 gol yiyen Manchester United savunması, büyük bir zorluk yaşadı. Milli kaleci Altay Bayındır ise bu kötü gidişe son vermek için bekliyor gibi görünüyor. Sezon başında kaleyi koruyan Andre Onana'nın performansının düşük olması, taraftarların Altay Bayındır'a olan ilgisini artırdı. Stadyumda ve sosyal medyada Onana'ya yönelik eleştiriler artarken, taraftarlar bir sonraki karşılaşmada milli kaleci Altay'ı sahada görmek istiyor.

Manchester United, beklenenin çok altında bir başlangıç yaparak zorlu bir sezonun işaretlerini veriyor. Takımın geleceği hala belirsiz olsa da, Altay Bayındır'ın göreve gelme ihtimali umut verici bir gelişme olarak görünüyor. Taraftarlar, takımlarının tekrar zirveye tırmanması için Altay'ın kaleyi korumasını bekliyor.