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Manchester City 6'da 6 Yaptı

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Manchester City 6'da 6 Yaptı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City 10 kişi kalmasına rağmen, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City 10 kişi kalmasına rağmen, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

Premier Lig'in 6. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Nottingham Forest'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

City'de Rodri, 46. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City, puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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