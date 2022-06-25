Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Başkent Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekip, müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında yarışan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı da gümüş madalya aldı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'ın yer aldığı milli takım, başkent Paris'te yapılan organizasyonda finalde Fransa ile karşılaştı.

Müsabakadan 233-229 galip ayrılan ev sahibi Fransa altın madalya kazanırken, milliler ikinci oldu.

Paris'teki organizasyonda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın, Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sona erecek Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağını birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalyayla tamamladı.