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Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara 'evde kal' çağrısı

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, "Stat boş olmasına rağmen oyuncularımız sizin desteğinizi her zaman hissedecek ve şampiyonluk için savaşacak. Sizden tek isteğim, güvenliğiniz önceliğiniz olsun ve takıma desteğinizi evde kalarak gösterin." dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara 'evde kal' çağrısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk olasılığının bulunduğu Everton ile oynayacakları karşılaşmada taraftara stada gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Kulübün internet sitesinden video paylaşarak taraftarına seslenen Alman teknik adam, "Futbol geri döndü. Bazı nedenlerle bu sefer çok farklı olacak ama siz, her şeyi yine çok özel bir hale çevirebilirsiniz. Stat boş olmasına rağmen oyuncularımız sizin desteğinizi her zaman hissedecek ve şampiyonluk için savaşacak. Sizden tek isteğim, güvenliğiniz önceliğiniz olsun ve takıma desteğinizi evde kalarak gösterin." ifadelerini kullandı.

Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor. Liverpool'un şampiyonluğu garantilemesi için 6 puana ihtiyacı bulunuyor.

Manchester City'nin bugün Arsenal'e yenilmesi halinde şampiyonluk olasılığı değişecek. Bu durumda Liverpool, pazar günü deplasmanda Everton'ı mağlup ederse şampiyonluğa ulaşacak.

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LiverpoolTeknik Direktör Klopp
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