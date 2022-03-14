Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak
Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanacağını söyledi.
SPOR 14.03.2022, 20:40
F1 kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.
Organizasyon kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hamilton, annesinin de soy ismini almak için yasal işlemleri başlattığını paylaşarak, "Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.
Anne-babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda'nın yanında büyümüştü.
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