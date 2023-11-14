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Kürek branşında "engeller" aşıldı

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Kürek branşında "engeller" aşıldı
Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili ve Para Kürek Kurulu Başkanı Hasan Murat Atay, karşılarına çıkan engelleri aşarak para kürek branşını kurduklarını ve sporcuların suyla buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Hasan Murat Atay, Türkiye Kürek Federasyonu çatısı altında hayata geçirilen para kürek branşına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Atay, para kürek branşının oluşturulmasının uzun yıllardır konuşulduğunu belirterek, "Çeşitli kulüplerimizde bireysel bazı çalışmaların ötesine geçemeyen para kürek, 2021 federasyon seçimlerine aday olan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte öncelikle hayata geçirmeye karar verdiğimiz bir çalışmaydı. Para kürek branşının başlaması için ciddi zorluklar olacağının farkındaydık. İlk yönetim kurulu toplantısında bu konuda görev dağılımıyla ön araştırmalar sonrası hazırlıklarımız başladı. Umduğumuzdan daha da farklı, beklenmedik zorluklar karşımıza çıktı ancak kürek sporunun ruhunda olan ekip çalışmasıyla bu engelleri teker teker çözmeye başladık. Yine de ilk Türk para kürek sporcularının güvenli bir şekilde suya inmesi iki yıla yakın sürdü." ifadelerini kullandı.

Para kürek branşının kurulmasının sağlayacağı katkılarla ilgili soruya Atay, "Para kürek branşı, öncelikle engellerin ortadan kaldırılması, her açıdan her konuda eşitlik demektir. Bedensel veya görme engeli tüm insanların, tüm dezavantajlı sporcuların bu sporu yapabilme şansını yakalamasının yanı sıra uluslararası yarış sınıflarının çoğunda kadın-erkek sporcuların birlikte suya inmesi en önem verdiğimiz konular. Ayrıca bedensel veya görme engelin, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmesine engel olmayacağını bilmek, tüm milletimize örnek nitelikte." yanıtını verdi.

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