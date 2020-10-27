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Kupa Vestel üçüncü kez Espor severleri buluşturuyor

Vestel, Espor alanındaki öncü konumunu sürdürüyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kupa Vestel, Kasım ayında iki turnuva ile gerçekleşecek. Toplam 8 bin 500 TL’lik ödül havuzu bulunan 3. Kupa Vestel, 9-14 Kasım ve 16-21 Kasım tarihleri arasında Espor severleri bir araya getirecek.

Kupa Vestel üçüncü kez Espor severleri buluşturuyor

Sporun her alanına yaptığı katkılar ve dünyada giderek artan izleyici kitlesiyle dikkatleri çeken Espor’un Türkiye’deki öncülerinden olan Vestel, üçüncü kez kendi Espor turnuvasını düzenliyor. Haziran ayında ilki düzenlenen, devam eden süreçte de 3 ay süren büyük turnuva ile Espor severlere büyük heyecan yaşatan Vestel, Kasım ayında da iki turnuvayı hayata geçiriyor.

Kupa Vestel, 9 – 14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek PUBG Duo Turnuvası ile başlayacak ve 16-21 Kasım tarihlerinde yapılacak CS:GO Turnuvası ile devam edecek. Turnuvaların yarı final ve final karşılaşmaları Kupa Vestel Twitch kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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VestelEsporKupa Vestel
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