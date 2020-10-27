Kupa Vestel üçüncü kez Espor severleri buluşturuyor

Sporun her alanına yaptığı katkılar ve dünyada giderek artan izleyici kitlesiyle dikkatleri çeken Espor’un Türkiye’deki öncülerinden olan Vestel, üçüncü kez kendi Espor turnuvasını düzenliyor. Haziran ayında ilki düzenlenen, devam eden süreçte de 3 ay süren büyük turnuva ile Espor severlere büyük heyecan yaşatan Vestel, Kasım ayında da iki turnuvayı hayata geçiriyor.

Kupa Vestel, 9 – 14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek PUBG Duo Turnuvası ile başlayacak ve 16-21 Kasım tarihlerinde yapılacak CS:GO Turnuvası ile devam edecek. Turnuvaların yarı final ve final karşılaşmaları Kupa Vestel Twitch kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.