Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Ağaoğlu: Nihat Özdemir'in istifasını beklemiyordum

Ağaoğlu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yayın İhale Komisyonu ile ilgili düzenlenen ve Nihat Özdemir'in istifasını açıkladığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Daha önce TFF ile yapılacak toplantıya tek katılacağını açıklamasına rağmen diğer kulüp başkanlarına da davet gönderdiğini belirten Ağaoğlu, "Başkanlardan özellikle rica ettim. Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğunuz herhangi bir karar, söylediğiniz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade ettiği anlam şeklinde değil de insanlar kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Bir yanlış anlaşılma olmaması için bütün başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gelmeyi rica ettim. İyi ki olmuş." diye konuştu.

Nihat Özdemir'in istifasını beklemediklerini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda bir şey olacağını hissettim. Normal bir atmosfer yoktu. Giriş konuşmasını yaptıktan sonra Sayın Nihat Özdemir naklen yayın ile ilgili yaptığı toplantılarla alakalı bizleri bilgilendirdi. Akabinde de istifa ettiğini ve olağanüstü genel kurula kadar olan süreci Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı'nın götüreceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Özdemir'in istifa gerekçesiyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek, "Sadece teşekkür etti. 'Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.' dedi. Biz daha şoku yaşarken Servet Bey'in devam edeceğini söyleyerek toplantıdan ayrıldı. Saygı duymak lazım. Gerçekten çok yoruldu. Çok sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 1 ya da 2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek"

Ahmet Ağaoğlu, gelecek 1 ya da 2 ay içinde TFF'nin olağanüstü genel kurula gitmesini beklediklerini söyledi.

Nihat Özdemir'in ayrılmasından sonra kulüp başkanlarıyla yayın ihalesiyle ilgili görüştüklerini bildiren Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi aramızda uzun bir süre naklen yayın ile ilgili gelinen süreci tartıştık. Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıldı. Naklen yayın ile ilgili nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda konuşarak 2-3 alternatifli bir karar birliğine vardık. Daha sonra da vekaleten Federasyon Yönetim Kuruluna başkanlık yapan Servet Bey ve yöneticilerle bir araya geldik. Düşüncelerimizi ve görüşlerimizi kendilerine aktardık. Servet Bey'in ve bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşların söylediğinden anladığımız kadarıyla da önümüzdeki 1 ya da 2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek."

"Trabzonspor Başkanlığının ötesinde bir mevki peşinde olan bir insan değilim"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanlığının ötesinde farklı bir mevki peşinde olmadığını söyledi.

İsminin TFF Başkanlığı için geçtiğinin söylenmesi üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"İsimleri gündeme getiren insanlara sormak lazım. Anladığımız kadarıyla sadece futbolu değil bizi de yönetiyor, yönlendiriyorlar. Burada bir federasyon yönetimi varken, kanunun kendilerine tanıdığı bir süre varken bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle ne de normal bir insan ahlakıyla bağdaşır. 'Görevi başındaki herkese saygı göstermemiz lazım.' diye defalarca söyledim. 'Eğer sıkıntılarımız varsa ve problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa, eleştirilerle, yönlendirmelerle veya görüş alışverişiyle bir noktaya gelemiyorsak bunların çözüleceği yer genel kuruldur.' dedim. Bunu dahi 'Ahmet Ağaoğlu TFF'yi seçime davet etti.' şeklinde algılayan var. Kelimenin ifade ettiği anlam yerine farklı taraflara çekmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı değil. Nihat Bey istifa edeli 1 saat oldu. Allah'ın Trabzonsporlu bir faniye futbol aleminde bahşettiği en güzel, büyük, onurlu yerdeyim ben. O da Trabzonspor Kulübü Başkanlığıdır. Türk futbol dünyası içinde gönüllü olarak Trabzonspor Kulübü Başkanlığının ötesinde çok daha farklı bir mevki peşinde olan bir insan değilim. Kulübüme hizmet etmek için futbolun içindeyim. Farklı hesabı olan insanlar varsa o hesabın peşinden gitsin. O benim sorunum değil."

Ahmet Ağaoğlu, "Nasıl bir TFF Başkanı profili bekliyorsunuz?" şeklindeki soruna ise "Çok hazırlıksızdık. Bugün böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Federasyon başkanı gibi bir federasyon başkanına ihtiyacımız var. Futbolun sorunları çok fazla. Birikmeye başladı. Hoş olmayan bir şekilde kamuoyunun gündemine oturdu ve sürekli tartışılıyor. Ülkenin çok daha önemli sorunları ve sıkıntıları var. Gelecek olan yönetimi ağır sorunlar bekliyor. İşleri kolay değil. Allah kolaylık versin." diye yanıt verdi.

Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Genel kurula kadar tamamlanması lazım. İkinci yayın dönemi başlıyor. İhaleyi alan kuruluşun hazırlık dönemini rahatlıkla yürütebilmesi veya pazarını oluşturabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. Şahsen o sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmeli." diyerek sözlerini tamamladı.