Küçükayasofyaspor’dan süper başlangıç

Şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona başlayan Küçükayasofyaspor

ligin ilk maçında adeta gövde gösterisi yaptı. Tepebağ

Kültürspor ile deplasmanda karşılaşan Küçükayasofyaspor 23,32 ve

45’nci dakikada Mustafa Erdoğan ve 43’ncü dakikada Ekrem

Köse’nin golleriyle maçı 4-0 kazandı. Ligin ilk maçında farklı

galip gelen Küçükayasofyaspor grubunda liderliğe yerleşti.

Küçükayasofyaspor ligin 2’nci haftasında sahasında Tokat

Bereketlispor ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Zafer Aras

şampiyonluk iddiasıyla başladıkları ligin ilk maçında farklı

galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Lige üç

puanla başlamak takımımız açısında oldukça moral oldu. Bu güzel

başlangıçta emeği geçen futbolcular ve teknik heyetimize teşekkür

ediyorum. Ligin ilk haftasında ele geçirdiğimiz liderlik koltuğunu

sezon sonuna kadar bırakmayıp ilçemize şampiyonluk sevincini

yaşatmak istiyoruz.” dedi.