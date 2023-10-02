  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Küçükayasofyaspor’dan süper başlangıç

Küçükayasofyaspor’dan süper başlangıç

Yayınlanma:
Küçükayasofyaspor’dan süper başlangıç
Türkiye Süper Amatör Ligi 8’nci Grup’ta mücadele edenKüçükayasofyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda TepebağKültürspor’u 4-0 yendi.

Şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona başlayan Küçükayasofyaspor
ligin ilk maçında adeta gövde gösterisi yaptı. Tepebağ
Kültürspor ile deplasmanda karşılaşan Küçükayasofyaspor 23,32 ve
45’nci dakikada Mustafa Erdoğan ve 43’ncü dakikada Ekrem
Köse’nin golleriyle maçı 4-0 kazandı. Ligin ilk maçında farklı
galip gelen Küçükayasofyaspor grubunda liderliğe yerleşti.
Küçükayasofyaspor ligin 2’nci haftasında sahasında Tokat
Bereketlispor ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Zafer Aras
şampiyonluk iddiasıyla başladıkları ligin ilk maçında farklı
galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Lige üç
puanla başlamak takımımız açısında oldukça moral oldu. Bu güzel
başlangıçta emeği geçen futbolcular ve teknik heyetimize teşekkür
ediyorum. Ligin ilk haftasında ele geçirdiğimiz liderlik koltuğunu
sezon sonuna kadar bırakmayıp ilçemize şampiyonluk sevincini
yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Futbolun yıldızları puan avında
Futbolun yıldızları puan avında
Fenerbahçe'de Durmak Yok
Fenerbahçe'de Durmak Yok
Antalya'da 58. Türkiye Bisiklet Turu Alanya Etabıyla Başlayacak
Antalya'da 58. Türkiye Bisiklet Turu Alanya Etabıyla Başlayacak
Cimnastik'te olimpiyat kotasını aldık
Cimnastik'te olimpiyat kotasını aldık
Fenerbahçe'de Seri Devam Ediyor
Fenerbahçe'de Seri Devam Ediyor
Toprak Razgatlıoğlu, 2023 WSBK Portekiz Ayağında Zaferle İkinci Sırayı Alarak Dikkatleri Üzerine Çekti
Toprak Razgatlıoğlu, 2023 WSBK Portekiz Ayağında Zaferle İkinci Sırayı Alarak Dikkatleri Üzerine Çekti
Galatasaray'dan 118 Yaşında
Galatasaray'dan 118 Yaşında
Barselona'da Zafer Peşinde: Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nde Şampiyonluk İçin Yarışacak!
Barselona'da Zafer Peşinde: Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nde Şampiyonluk İçin Yarışacak!