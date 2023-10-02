Küçükayasofyaspor’dan süper başlangıç
Şampiyonluk iddiasıyla yeni sezona başlayan Küçükayasofyaspor
ligin ilk maçında adeta gövde gösterisi yaptı. Tepebağ
Kültürspor ile deplasmanda karşılaşan Küçükayasofyaspor 23,32 ve
45’nci dakikada Mustafa Erdoğan ve 43’ncü dakikada Ekrem
Köse’nin golleriyle maçı 4-0 kazandı. Ligin ilk maçında farklı
galip gelen Küçükayasofyaspor grubunda liderliğe yerleşti.
Küçükayasofyaspor ligin 2’nci haftasında sahasında Tokat
Bereketlispor ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Zafer Aras
şampiyonluk iddiasıyla başladıkları ligin ilk maçında farklı
galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Lige üç
puanla başlamak takımımız açısında oldukça moral oldu. Bu güzel
başlangıçta emeği geçen futbolcular ve teknik heyetimize teşekkür
ediyorum. Ligin ilk haftasında ele geçirdiğimiz liderlik koltuğunu
sezon sonuna kadar bırakmayıp ilçemize şampiyonluk sevincini
yaşatmak istiyoruz.” dedi.