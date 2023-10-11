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Küçükayasofya Spor Kulübü 3 puanla ayrılmayı başardı

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Küçükayasofya Spor Kulübü 3 puanla ayrılmayı başardı
İstanbul Süper Amatör Küme 8. Grup'ta gerçekleşen maçta Küçükayasofya Spor Kulübü, sahasında Küçükçekmece Tokat Bereketlispor'u 1-0 ile mağlup etti. Bu sonuçla beraber takım, sezonun ikinci maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.

İstanbul Süper Amatör Küme 8. Grup'ta gerçekleşen maçta Küçükayasofya Spor Kulübü, sahasında Küçükçekmece Tokat Bereketlispor'u 1-0 ile mağlup etti. Bu sonuçla beraber takım, sezonun ikinci maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.

Maçın ardından bir basın açıklaması yapan Küçükayasofya Spor Kulübü Başkanı Zafer Aras, "Bu galibiyet, takımımızın ne kadar kuvvetli ve kararlı olduğunu gösteriyor. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. İki maçta altı puanla ayrılmak, takımın moralini yüksek tutuyor. Özellikle Mustafa Erdoğan'ın erken golü, maçın seyrini belirleyen önemli bir an oldu. Ancak bu golü korumak da kolay olmadı. Oyuncularımı, sahada gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Aras, "Bizim için her maç final niteliğinde. İkinci maçtan da puan çıkaramayan Küçükçekmece Tokat Bereketlispor'un mücadelesini de takdir ediyorum. Ancak bugün sahada daha iyi olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Zafer Aras, taraftarlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi: "Sahasında oynadığımız her maçta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Onların desteğiyle daha da
güçleniyor, her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak:Haber Kaynağı

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