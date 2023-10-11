Kübra Dağlı’dan Çifte Madalya

Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından bu yıl Erzurum, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlendi. 38 ilden toplamda 1000 sporcunun katıldığı şampiyonada, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı 18 Yaş Üstü Free Style Çiftler ve Tanınmış Poomsae çiftler kategorilerinde yarıştı. Başarılı sporcu ve partneri Emirhan Muran Freestyle çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası tamamlandı. Farklı kategorilerde toplamda 1000 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ve partneri Emirhan Muran 18 yaş üstü free style kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

18 yaş üstü free style çiftler ve tanınmış poomsae çiftler kategorilerinde mücadele eden Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ve partneri Emirhan Muran, Tanınmış poomsae çiftler kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.