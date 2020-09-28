Koru Sigorta, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor

Sektörde büyümeye ve yükselmeye devam eden Koru Sigorta, spora ve sporcuya verdiği önemi de her geçen gün giderek artırırken, yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile sporcuların ülkemizdeki ve uluslararası spor müsabakalarında destekçisi olduğunu kanıtlıyor. Çıkış noktasını ülkemizde sporun öneminin artması ve gelişmesi olarak belirleyen Koru Sigorta,sporcuların manevi sigortası oluyor. Sponsorluk desteği bulmakta zorlanan farklı branşlardaki sporcuları yalnız bırakmayan ve maddi manevi tüm olanakları ile onların yanında olan Koru Sigorta, bu alandaki ilk faaliyetlerine binicilik sporundaki sponsorlukları ile başladı. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun (TBF) resmi sponsoru olarak bu alanda destek sunmaya başlayan Koru Sigorta son olarak, Bursa Atlı Spor Kulübü’nde, Türkiye Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları kapsamında Koru Sigorta Kupası müsabakası düzenledi. Binicilik sporunun yaygınlaşmasını sağlamak ve binicilerin uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil etmelerine destek olmayı ve seyirci potansiyelini artırmak amacıyla TBF ile ortak paydada buluşan ve çalışmalar yürüten Koru Sigorta, etkinlik sponsorluğunun yanı sıra başarılı sporculara da sigorta güvencesi sağlıyor.

RALLİ PARKURUNDA

İlk olarak ralli pilotu olan Özlem Uludağ Gülcan ile imzaladıkları sponsorluk anlaşması ile bu alana adım atan Koru Sigorta, bu sponsorluk ile birlikte motor sporlarını geniş kitleler ile buluşturmayı ilk hedef olarak belirlemişti. Aynı zamanda bir Koru Sigorta acentesi olarak sigorta sektöründe de boy gösteren Özlem Uludağ Gülcan, erkeklerin sayıca üstün olduğu ralli sporunda adından söz ettirmeyi başararak girdiği tüm yarışlarda finişe ulaştı ve çok kez En İyi Kadın Pilot unvanına layık görüldü. Gülcan son olarak TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’ne katıldı. 18-20 Eylül 2020 tarihleri arasından Marmaris’te kapılarını aralayan şampiyonada Gülcan, yarışmaya katılım gösteren tek Türk kadın ralli pilotu oldu.



AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE

Koru Sigorta, sponsorluk desteğini sporun her alanında boy gösteren sporculara sağlayarak, destekçisi olduğunu kanıtlıyor. “Hep Yanınızda” sloganı ve anlayışı ile yola çıkan Koru Sigorta’nın gerçekleştirdiği bir diğer sponsorluk ise dağcılık sporu oldu. Saha Denetim Uzmanı olarak görev yapan Arif Elkovan’a sponsor olarak Ağrı Dağı’na tırmanışında destekler sundu. Elkovan, 5 bin 136 metre yüksekliğe sahip olan ve Türkiye’nin en yüksek noktası olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın zirvesine sağlıklı bir şekilde çıkma zaferine ulaşarak Koru Sigorta bayrağını dalgalandırdı.