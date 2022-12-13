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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut milli göreve hazır

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bir gün A Mili Takımı çalıştır dediklerinde düşünmeye hakkımız yok. Zaten bu bizim görevimiz. Hem teknik direktör, hem bir vatandaş olarak görevimiz. Tabi ki çok isterim." dedi.

SPOR 13.12.2022, 14:22
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut milli göreve hazır

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bir gün şans gelmesi durumunda milli görev için hazır olduğunu söyledi.

Palut, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını yaptıkları kampla sürdürdükleri Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca, ilk görevlerinde kendisiyle ilgili soru işaretleri yaşandığını ancak her engeli tek tek aştığını belirten Palut, "Üst düzey bir futbolculuk kariyerim yoktu. Türkiye'de 4 büyük takımda oynamadım. Yarışa 3-0 önde başlamak gibi bir şansım olmadı. Bu bir şikayet değil. Her basamağı geçmenin de ayrı bir tecrübesi var. İnsanın yere daha sağlam basmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yeterince öz güven sahibi olduğunu ve kendisiyle ilgili olumsuz algıları tek tek kıracağını düşündüğünü vurgulayan genç teknik adam, şöyle devam etti:

"İkinci ligde teknik direktör olacağım zaman 'Bunu başarabilir mi?' dediler. Hatayspor ile birinci lige çıkacağız. 'Birinci ligde bir sürü teknik direktör var, İlhan hoca da nereden çıktı' denildi. Süper Lig'de Göztepe ile başladık, 'Bu kadar tecrübeli teknik direktör varken neden alt ligden teknik direktör' sorgulaması oldu. Bunu kendi açımdan çok beklenti içerisinde olmayarak çözüyorum. Bir şey beklemek, var olana gerekli konsantrasyonu sağlayamama nedeni. Çalışmak, gelişmek, takımımı geliştirmek, şu anda sorumlu olduğum benden beklentisi olan camiaya en iyisini yaşatmaya kanalize olmuş durumdayım."

Kendi jenerasyonundaki teknik direktörlerin birçok başarıya imza atacağına inandığını anlatan Palut, "Çok iddialı bir insan değilimdir ama burada çok mütevazı olamayacağım. Bir yol açıldı. Şimdi belki yine 'Bu milli takımda yapabilir mi' ifadeleri başlayacak. Bunlar gayet normal, ben bunlara alıştım çünkü her bir basamak daha yukarı gitmeye çalışırken bunlar çok yoğun şekilde duyduğum şeyler. Evet bunu da aşacağız, yapacak bir şey yok. Buna son derece kararlıyım, son derece inançlıyım. Allah'a şükür son derece öz güven sahibiyim, bunu da kıracağız." diye konuştu.

"Stefan Kuntz'un doğal yardımcılarıyız"

İlhan Palut, Türkiye'de görev yapan teknik adamların, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un doğal yardımcıları olduğunu dile getirdi.

Söz konusu algıları yıkmayı kendine misyon edindiğini aktaran 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu, kolay bir misyon değil. Bu, benim yolum. Bunun zorluklarından şikayet etmiyorum, bu zorluklar beni daha çok motive ediyor. Bir gün orayı da kıracağım, biliyorum. Bunun kaçarı yok. Bizler şu anda Stefan Kuntz'un doğal yardımcılarıyız. Ona, daha iyi fizik kalitede, daha iyi taktik bilgiye sahip, mental anlamda daha kuvvetli oyuncular göndererek yardım etmeye çalışıyoruz. Benim şu anda net bir milli oyuncum yok ama inşallah olur. Gelişim içerisinde oyuncularım var." değerlendirmesinde bulundu.

Kuntz'un çok başarılı olmasını istediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Onun başarısı, milli takımımızın, ülkemizin başarısı demek. Dünya Kupası izliyoruz, maalesef biz yokuz. İnşallah çok başarılı olur. Evet bir gün inşallah en güzel yerde bırakır. En başarılı şekilde bırakır. Ondan sonra bu görevi İlhan Palut'u bir kenara bırakıyorum, yerli bir teknik adam elbette başarabilir. Fatih (Terim) hoca, Şenol (Güneş) hoca başarmadı mı? Yeniden bu jenerasyondan da başaracak kişiler var. Bir gün gel sen A Mili Takımı çalıştır dediklerinde düşünmeye hakkımız yok. Zaten bu bizim görevimiz. Hem teknik direktör, hem bir vatandaş olarak görevimiz. Tabi ki çok isterim ama o gitsin biz gelelim düşüncesinde değilim."

"Belki en hazır halde gitmem gerekiyor"

İlhan Palut, milli göreve en hazır halde gitmenin daha doğru olacağını ifade etti.

Kırması gereken daha fazla algı olduğunun altını çizen Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Niye yabancı bir teknik adam geldi noktasında asla değilim. Şu anda burada olmam gerekiyor. Konyaspor'u daha iyi bir takım yapmam gerekiyor. Kendimi de bu anlamda geliştirmem gerekiyor. Belki en hazır halde gitmem gerekiyor ama dediğim gibi daha kırmam gereken algılar var. Onların da inşallah üzerine gide gide onları da kıracağım, buna inanıyorum."

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