Konya'da halk koşusu yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi. Maraton kapsamında 26 ülkeden yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı organizasyonda son olarak halk koşusu yapıldı.