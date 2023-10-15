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Konya'da halk koşusu yapıldı

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Konya'da halk koşusu yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi. Maraton kapsamında 26 ülkeden yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı organizasyonda son olarak halk koşusu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" kapsamında halk koşusu gerçekleştirildi. Maraton kapsamında 26 ülkeden yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı organizasyonda son olarak halk koşusu yapıldı.

Koşunun startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi. Halk koşusunda Altay'a milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan yarışa başlayan vatandaşlar, belirlenen istikametlerde koştuktan sonra tekrar başlangıç noktasına ulaştı.

Koşuyu bitiren bütün vatandaşlara tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası hediye edildi.

Maraton kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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