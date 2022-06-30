Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma

Bu yıl 1-3 Temmuz'da yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 binin üzerinde pehlivan mücadele edecek.

SPOR 30.06.2022, 17:42
Kırkpınar Er Meydanı'nda 661'inci buluşma

Türk'ün ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 661'incisi, bu yıl 1-3 Temmuz'da düzenlenecek.

Dünyanın en uzun süre devam eden spor organizasyonlarından sayılan Kırkpınar'da bu yıl 2 binin üzerinde pehlivan güreş tutacak.

Giydikleri kispetle çayıra çıkacak pehlivanlar, kürsü yapmak için en iyi mücadeleyi sergileyecek.

Kırkpınar davulcularının güreş havaları pehlivanları peşreve, güreşseverleri de pehlivanların centilmenlik, yiğitlik dolu güreşlerini seyre davet edecek. Cazgır ise meydanda yiğitlikle öne çıkmaya gelen pehlivanları "Hayde bre koç yiğitler" diye salavatlayacak.

Önce minik pehlivanlar boy gösterecek

Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı efsanenin 661'incisi, 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek.

Her pehlivanın kürsü yapma hayalini taşıyan, "Yağlı güreşlerin olimpiyatı" olarak değerlendirilen, geleneğin bazı değişikliklere rağmen korunduğu Kırkpınar, pehlivanların güreşmek istediği er meydanlarının başında geliyor.

Minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden başaltına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, "çayırın yıldızları" olarak anılan baş boyunda güreşmek. Kırkpınar izleyicisinin sonucunu en çok merak ettiği güreşler ise başpehlivanlık müsabakaları.

Cuma günü minik boy güreşçilerle başlayacak organizasyonda pazar günü gerçekleşecek başpehlivanlık final müsabakasında 40 dakika boyunca iki rakip, birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan, galip sayılacak.

Edirne Belediyesince verilecek ödül de belediye encümenince başpehlivana 75 bin lira, ikinciye 48 bin lira, üçüncüye de 25 bin lira olarak belirlendi.

Favori isimler

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda güreşecek ve başpehlivanlık için favori gösterilen isimler şunlar:

Bu yılın en favori ismi, kendisi için "altın kemer" yılı da olan Ali Gürbüz.

Babası başpehlivanlardan Recep Gürbüz'e sözü olan altın kemeri Antalya'ya götürmek isteyen Ali Gürbüz, 2011-2012 yıllarındaki başpehlivanlığının ardından 2013 yılında da altın kemerin sahibi olmuş ancak doping cezası nedeniyle kemeri iade etmişti. Antalyalı başpehlivan, bu yıl yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.

Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık ve doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlara dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında kemerin sahibi oldu. Gürbüz, bu yıl da rakiplerini yenmesi halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak.

"Çayırın sarı fırtınası"

İsmail Balaban, güreşe başladığında "bundan pehlivan olmaz" diye eleştirenlere, boyları bir bir atlayıp 2013 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin başpehlivanı unvanına sahip olarak cevap verdi.

"Sarı fırtına" lakabına yakışır güreşler çıkaran Balaban, bu sezon Antalya 1. Kaş Yağlı Pehlivan Güreşleri, 5. Etnospor Yağlı Güreşleri ve Denizli Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde elde ettiği birinciliklerin moral ve motivasyonuyla çayıra çıkacak.

"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu

Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu da yine favori isimler arasında yer alıyor.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen Okulu, kazanmak için mücadele edecek. Okulu, bu yıl 52. Kepez Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek başpehlivan oldu.

Son 4 yılın kürsülerinde yer alan Orhan Okulu, 2017 yılında İsmail Balaban'la güreşinde yenilip ikinci olsa da 2018'de Şaban Yılmaz'ı yenerek başpehlivan unvanını kazanmıştı. Orhan Okulu, 2019 yılında da Ali Gürbüz'le kıyasıya yaptığı güreşte yenilerek ikincilikle yetinmişti.

Geçen yılki güreşlerde erken final dedirten Ali Gürbüz'le yarı final eşleşmesinde rakibini zorlayan Orhan Okulu, müsabakanın 70'inci dakikasında yenilerek üçüncü olmuştu.

"Er meydanının kuzey yıldızı" Fatih Atlı

Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı.

Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi. Atlı, kürsü yapmada belli bir istikrarı görülmese de güreşteki çevikliği nedeniyle pek çok favori ismin kemerini yakan güreşçi olarak öne çıkıyor.

Güreş sırasında beklenmedik ataklarıyla bilinen 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, geride kalan yıllardaki performansını aratsa da yine de favori isimler arasında yer alıyor.

Fatih Atlı, geçen hafta yapılan Burhaniye 7'nci Kızıklı Güreşleri'nde aldığı şampiyonluğun moraliyle güreşlere katılacak.

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