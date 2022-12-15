Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu sezonun kalan bölümünden umutlu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi.

SPOR 15.12.2022, 12:52
Kerem Aktürkoğlu sezonun kalan bölümünden umutlu

24 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların Antalya kampında idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde Dünya Kupası arası öncesinde Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenerek çıkışa geçtiklerini vurgulayan Kerem, "Bence gerçekten verimli bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmaması gerekiyor. Lazio maçı bence oyun olarak bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında zaman zaman istediklerimiz çıkmıyor ama bu sonuç gibi görünmemesi lazım, çok eksiğimiz var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece aradan sonra bizim için çok daha güzel olacak. Ligi de güzel kapatmıştık, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem, son maçlarda kaptanlık pazubentini takmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Dün konuşmasını hocayla ve Erdem (Timur) abiyle yaptık. Yönetim ve hoca kararı olarak böyle düşünmüşler. Ben, kaptanlık rolü verilmeden önce de Türklerin arasında ve yabancılarla iletişim noktasında iki taraf arasında köprü olmak, birleştirici olmak gibi vasıfları yapmaya çalışıyordum. Bu görevi bana verdikleri için teşekkür ettim. Bu sorumluluğu seviyorum. Bu zamana kadar hep sorumluluk almak istedim. Genelde bunların altından kalktığımı düşünüyorum. Galatasaray kaptanlığı büyük sorumluluk, benden önce Selçuk ve Arda abi takmıştı. Onlardan ne gördüysem bende arkadaşlarıma göstereceğimi düşünüyorum."

"Geçen seneki istatistiklerin üzerindeyim"

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezona göre daha iyi istatitiklere sahip olduğunu ifade etti.

Eleştirilere cevap vermenin görevi olmadığını vurgulayan Kerem, "Sahaya çıktığımda kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Ne görev veriliyorsa onu yapmaya çalıştım. Değerlendirmesini hocalarımız yapar. Bu sezon geçen seneki istatistiklerin üzerindeyim. Bunları araştırıyorum. Sadece benim tarzımda oyuncuların oynadığı zaman skor anlamında bir şeyler yapmasını bekliyorlar, yapamayınca doğal olarak eleştiri oluyor ama bu benim için kriter değil. Gerekirse takımım için 90 dakika koşarım, savunmaya yardım ederim. Şu an ligde istediğimiz oyuna yavaş yavaş geldik. Takım olarak iyi gidiyoruz, umarım böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her Türk oyuncu Avrupa'ya gitmek ister"

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da oynama hayalinin bulunduğunu belirtti.

Sezon başında transferine ilişkin çıkan haberleri düşünmediğini anlatan Kerem, "Her Türk oyuncu Avrupa'ya gitmek ister, orada ülkesini temsil etmek ister. Ben de bunu her zaman istiyorum ama tek amacım var Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak ve kendimi göstermek. Zor süreçlerden çıkabilmek önemli." diye konuştu.

Geçen sene de iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kerem, şöyle devam etti:

"Geçen sene kötü bir kadromuz yoktu ama maalesef geniş bir kadro değildik. Kupadan erken elendik ama 3 kulvarda gidecek, bu süreci devam ettirebilecek kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadromuz var hem de yıldız ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Genç arkadaşlarımız da başarıya aç. Bu birleşen olunca başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Takımda şampiyonluk yaşamamış insanlar var. Gençler zaten her zaman başarı istiyor. İki taraf birbirinden bu gücü aldıktan sonra şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz. Umarım bunu başarırız."

Kerem, kampa 15 genç oyuncunun katıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bizim kampımız genç oyuncular için büyük fırsat. Onlar için en fazla kendilerini gösterecekleri fırsatlardan biri. Baran bu anlamda kampın yıldızlarından, yıldızı da diyebilirim. İyi performans sergiledi. Gençlerimizin başarılı olacaklarını düşünüyorum. Saygılılar, bizlerle iletişim halindeler ve bizlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ben 24 yaşındayım, onların 'abisiyim' diyecek biri değilim ama yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden onlara öğretmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki bundan 5-10 sene sonra Galatasaray çok güzel bir altyapı jenerasyonu çıkaracak. Onların da Arda abi, Ozan, Yunus ve benim gibi güzel futbol hayatları olacak."

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Aralık 2022
İmsak 06:42
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4