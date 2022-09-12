Katar, 2022 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.Hazırlıkların son aşamaya geldiği organizasyonla ilgili FIFA'dan geçen ay yapılan açıklamada, Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası için yaklaşık 2,5 milyon biletin satıldığı belirtildi.

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi de yaptığı açıklamada, yakında 2022 Dünya Kupası biletlerinin Katar'ın dört bir yanında satışa sunulacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca 2022 Dünya Kupası biletini alan her katılımcının, Katar'a giriş için bilet sahiplerine sağlanan düşük harçlardan yararlanmak üzere yanında 3 kişiyi getirebileceği ifade edildi.

FIFA Dünya Kupası bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarından sorumlu Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir el-Cemal de 2022 Dünya Kupası bilet satışlarının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünya kupası maçlarına ev sahipliği yapmak için inşa edilen en büyük stadyum olan Lusail Stadı'nın açılışında konuşan Cemal, kasım ayının başında ilk düdüğün çalınacağı dünya futbol şenliklerinde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin buluşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.

Cemal, "Bilet satışları bizleri çok memnun etti. Bölgemizde bir ilk olacak en büyük spor etkinliğini Katar topraklarında başlatmaya sadece haftalar kaldı." dedi.

"Hayya Kart" taşıyan kişilerin hiçbir harç ödemeden yanlarında 12 yaş altı çocukları bulundurabilecekleri bilgisini paylaşan Cemal, "Sporseverler dünyanın herhangi bir yerinden internet siteleri üzerinden konaklama rezervasyonlarını yapabilecekler. Her kesime hitap edecek şekilde 80 dolardan başlayan çeşitli konaklama seçenekleri var." diye konuştu.

2022 Katar Dünya Kupası boyunca maçların gerçekleşeceği stadyumlar arasındaki mesafenin en fazla 75 kilometre olacağını aktaran Cemal, sporseverleri her zaman etkinliklerin göbeğinde tutacak şekilde ulaşım hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.