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Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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