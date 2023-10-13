Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu
Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Kadın Ligleri Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ve Kadınlar 1. Ligi kulüp temsilcileri katıldı.
Kadınlar 1. Ligi 2 grupta oynanacak. Yapılan kura çekiminde A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 8 takımlı olarak belirlendi.
Ligde ilk hafta programı ise şöyle:
A Grubu:
Telsizspor-Horozkent
Samsun Yabancılar Pazarı-Soma Zafer Spor ve Gençlik
Giresun Sanayispor-Ünye Gücü
Bağcılar Evren-Dudullu
Grupta ilk hafta Konya İdmanyurdu ise BAY geçecek.
B Grubu:
Sakarya Kadın FK-Çatalca Belediyespor
Bornova Hitabspor-Kocaeli Bayan FK
Kayseri Kadın FK-Gazikentspor
Kireçburnu-Şırbak Belediyegücü Sportif Faaliyetler