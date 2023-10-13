  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu

Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu

Yayınlanma:
Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu
Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup belirleme ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, Kadın Futbol Direktörü Eren Şenyaprak, Kadın Ligleri Maç Planlama ve Organizasyon Müdürü Zafer Şen ve Kadınlar 1. Ligi kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar 1. Ligi 2 grupta oynanacak. Yapılan kura çekiminde A Grubu 9 takımlı, B Grubu ise 8 takımlı olarak belirlendi.

Ligde ilk hafta programı ise şöyle:

A Grubu:

Telsizspor-Horozkent

Samsun Yabancılar Pazarı-Soma Zafer Spor ve Gençlik

Giresun Sanayispor-Ünye Gücü

Bağcılar Evren-Dudullu

Grupta ilk hafta Konya İdmanyurdu ise BAY geçecek.

B Grubu:

Sakarya Kadın FK-Çatalca Belediyespor

Bornova Hitabspor-Kocaeli Bayan FK

Kayseri Kadın FK-Gazikentspor

Kireçburnu-Şırbak Belediyegücü Sportif Faaliyetler

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Nike ve Galatasaray, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Yeni Formasını Tanıttı
Nike ve Galatasaray, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Yeni Formasını Tanıttı
Sultanlar Ligi’nin yeni adı Vodafone Sultanlar Ligi olacak
Sultanlar Ligi’nin yeni adı Vodafone Sultanlar Ligi olacak
Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı
Arda Güler, sakatlık sonrası ilk antrenmanına çıktı
Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim
Avcı: Yeni gelmedim, geri geldim
Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!
Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!
Kübra Dağlı’dan Çifte Madalya
Kübra Dağlı’dan Çifte Madalya
Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor
Galatasaraylı engelli taraftarlar engelli rampası talep ediyor