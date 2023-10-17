Kadın yelkenciler iyilik için yarışacak

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk yelken organizasyonu olan ve 8 yıldır başarıyla sürdürülen Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nın cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlediği kadın yelken kupası Eti’nin ana sponsorluğunda 26 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Bugüne kadar 800’den fazla yelkencinin katıldığı ve 56 farklı kurumun yarıştığı Deniz Kızı Uluslararası Yelken Kupası organizasyonu kapsamında düzenlenecek Cumhuriyet Kupası ile kadınlara laik, çağdaş ve özgür bir yaşam hakkı sunarak hayatın her alanında söz sahibi olmasını sağlayan cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanması hedefleniyor.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğiyle, düzenlenen ETİ - Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na; kurumsal, bireysel ve üniversite kulüpleri ile uluslararası kadın yelken takımları katılabilecek.

Her sene “İyiliğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen organizasyon, bu sene yarış katılım bedelinin bir kısmı ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) katkı sağlayacak.

Anadolu Hayat Emeklilik, Bahçeşehir Üniversitesi, Burgan Bank, Borusan Racing, Doğuş Üniversitesi, Eker, Eti, İstanbul Üniversitesi, Ino Sailing Team, Kotex – Geleceğe Yelken Açıyoruz, Logo Yazılım, Media Markt, Nissan Türkiye, Organik Kimya, Samsun Yelken Kulübü, Sahibinden.com, ve Tüpraş gibi kurumların kadın yelken takımlarının katılacağı kupanın medya sponsorluğunu Türk Medya üstleniyor.

ETİ – Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na katılmak isteyen takımlar 0216 418 33 34 numaralı telefondan organizasyon komitesi ile iletişime geçebilir, kupa ile ilgili detaylı bilgiye www. denizkiziyelkenkupasi.com adresinden ulaşabilir.