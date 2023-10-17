  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Kadın yelkenciler iyilik için yarışacak

Kadın yelkenciler iyilik için yarışacak

Yayınlanma:
Kadın yelkenciler iyilik için yarışacak
Cumhuriyetin 100. yılında kadın yelkenciler iyilik için yarışacak. Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası Eti’nin ana sponsorluğunda 26 Ekim’de düzenlenecek.

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk yelken organizasyonu olan ve 8 yıldır başarıyla sürdürülen Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nın cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlediği kadın yelken kupası Eti’nin ana sponsorluğunda 26 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Bugüne kadar 800’den fazla yelkencinin katıldığı ve 56 farklı kurumun yarıştığı Deniz Kızı Uluslararası Yelken Kupası organizasyonu kapsamında düzenlenecek Cumhuriyet Kupası ile kadınlara laik, çağdaş ve özgür bir yaşam hakkı sunarak hayatın her alanında söz sahibi olmasını sağlayan cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanması hedefleniyor.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) iş birliğiyle, düzenlenen ETİ - Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na; kurumsal, bireysel ve üniversite kulüpleri ile uluslararası kadın yelken takımları katılabilecek.

Her sene “İyiliğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekleyen organizasyon, bu sene yarış katılım bedelinin bir kısmı ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) katkı sağlayacak.

Anadolu Hayat Emeklilik, Bahçeşehir Üniversitesi, Burgan Bank, Borusan Racing, Doğuş Üniversitesi, Eker, Eti, İstanbul Üniversitesi, Ino Sailing Team, Kotex – Geleceğe Yelken Açıyoruz, Logo Yazılım, Media Markt, Nissan Türkiye, Organik Kimya, Samsun Yelken Kulübü, Sahibinden.com, ve Tüpraş gibi kurumların kadın yelken takımlarının katılacağı kupanın medya sponsorluğunu Türk Medya üstleniyor.

ETİ – Deniz Kızı Cumhuriyet Kupası’na katılmak isteyen takımlar 0216 418 33 34 numaralı telefondan organizasyon komitesi ile iletişime geçebilir, kupa ile ilgili detaylı bilgiye www.denizkiziyelkenkupasi.com adresinden ulaşabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları
Fenerbahçe Hatayspor maç biletleri ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı bilet fiyatları
VakıfBank kazanmaya devam ediyor
VakıfBank kazanmaya devam ediyor
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı
Montella: Farklı Bir Strateji İle Sahada Olacağız
Montella: Farklı Bir Strateji İle Sahada Olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbek'e tebrik telefonu
UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası
UEFA'dan İsmail Kartal'a 1 maç men cezası