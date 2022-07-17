Kadın Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ni 4'üncü tamamladı
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi.
Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, milli takım skor 7-6'da öne geçti. Sırbistan'ın kenardaki uzunları nedeniyle ortadan hücum eden milliler, plase vuruşlarla da tabelayı değiştirdi. Rakiplerin net üstünlük kuramadığı sette ilk teknik molaya 12-11 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Eda Erdem'in kullandığı servislerde 18-16 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine ilk molasını aldırdı. Skoru 19-19'da eşitliğe getiren Sırbistan'ın sayısında başantrenör Giovanni Guidetti ile milli takım, Güney Koreli baş hakeme tepki gösterdi. Türkiye, kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla 3-0'lık seri yakalayarak skoru 24-24'te eşitledi ancak seti 25-27 Sırbistan aldı.
İkinci sete Sırbistan etkili başladı. Sırbistan, 6-2 öne geçerken, Guidetti skor 8-4'e geldiğinde oyunu molayla kesti. Türkiye, molanın ardından 3-0'lık seri yakaladı ancak Sırbistan teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Milli takımın basit sayılar vermesi sonrası Guidetti, 18-11 gerideyken mola aldı. Molanın ardından ay-yıldızlı ekip 6 sayı alırken, Sırbistan 7 sayı kazanıp, seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Guidetti, Sırbistan'ı 9-6 öne geçiren sayıdan sonra mola aldı. Moladan iyi dönemeyen Türkiye karşısında Sırbistan, teknik molaya 12-8 önde giren taraf oldu. Ardından mücadelesini artıran ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem'in kullandığı servislerde farkı 1'e (12-13) indirdi. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlı ekip ardından 19-19 eşitliği sağladı. Türkiye, 22-21 öne geçmesi sonrası rakibine mola aldırdı. Ay-yıldızlı ekip, Zehra Güneş'in blok, Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla 24-23'te set sayısı için servis kullandı. Sırbistan'ı 25-24 öne geçiren sayının ardından Guidetti, oyunu molayla kesti ancak dönüşte Sırbistan, seti 26-24 bitiren sayıyı alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Müsabakanın ardından Sırbistan Milli Takımı teknik ekibi ve oyuncularına bronz madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.
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