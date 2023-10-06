İstanbul'un En Renkli Koşusu Pazar Günü Yenikapı'da...

Rengarenk Bu Yarışta, Şehrin Rengi Sensin!

İBB etkinlikleri kapsamında Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. 2023 yılının ikinci etabı 8 Ekim Pazar günü Yenikapı’da 5 bin kişinin katılımı ile yapılacak. 5K ve 10K kategorilerinde Colour Run konseptinde koşulacak olan yarış saat 08.30 ‘ da başlayacak.

PARKUR

Yenikapı’da başlayacak yarış, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu’ndan devam edecek olup Gülhane kapısını hemen geçtikten sonraki dönüşten geriye tekrar dönerek başladığı yerde sona erecektir.

YARIŞ KİTİ DAĞITIM NOKTALARI

6 Ekim Cuma: Kanyon AVM /10.00 -19. 00

7 Ekim Cumartesi : Kanyon AVM / 10.00 – 19. 00

PROGRAM

07.30: 10K Sporcularının Alana Girişi

08.00: 5K Sporcularının Alana Girişi

08.15: 10K Start Noktasına Geçiş

08.30: 10K Start (Zaman sınırı 1 saat 30 dk.)

08.40: 5K Start Noktasına Geçiş

08.45: 5K Start

10.00: Ödül Töreni