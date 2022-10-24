İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı

İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın geçen sezon Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'e yükseldiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli teknik direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, 8 puan topladı.