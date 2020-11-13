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İSTANBUL’A ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN FORMULA 1 KUPASI SAHİBİNİ BEKLİYOR

Tam 9 yıl aranın ardından Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı kadar, yarışı kazanacak pilotun kazanacağı kupa da heyecanla bekleniyor. Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası, Intercity İstanbul Park’ta sahibini bulacak.

İSTANBUL’A ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN FORMULA 1 KUPASI SAHİBİNİ BEKLİYOR

Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı için son viraja girildi. Yarış günü yapılacak özel gösterilerin yanı sıra İstiklal Marşımızı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın seslendireceğinin açıklanmasının ardından gözler yarışı kazanacak olan pilota verilecek özel kupaya çevrildi. Üzerinde kültürümüzden esintiler taşıyan Formula 1 kupası, Intercity İstanbul Park’ta sahibini bulacak.

AY VE YILDIZIMIZ KUPAYA İLHAM VERDİ

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası üzerinde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul’un sembolleri yer alıyor.Lale figürleri ve İstanbul yazısının da özel olarak işlendiği kupanın en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Türk kültüründen ve İstanbul’dan esintiler taşıyan kupa, üç kişilik Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretildi. Metalik Gri ve Bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta cevabını bulacak.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1Intercity İstanbul Park
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