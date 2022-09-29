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İstanbul Valiliği, üç büyüklerin maçlarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını duyurdu
SPOR 29.09.2022, 11:16
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisinin alınmayacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 numaralı kararı aldığı toplantısında, Beşiktaş A.Ş, Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş, kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."
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