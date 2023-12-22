İstanbul Rallisi'nde Heyecan Dorukta

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve soluk soluğa mücadelelere sahne olan Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda zirvenin adı belli oluyor. Şampiyonanın yedinci ve son etabı olan 43. İstanbul Rallisi, 45 araç ve 90 sporcunun katılımıyla 23-24 Aralık tarihlerinde koşulacak, yarış neticesinde sınıf ve grup birincileri podyuma çıkacak.

Sezonun son yarışı 22 Aralık Cuma akşamı 18:15’te Şile Sahil Parkı’ndaki seramonik start ile başlayacak. Ekipler, 23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar tarihlerinde Esenceli, Ulupelit, Göçbeyli, Bozgoca ve Hallı etrafında konumlu toprak zeminli orman ve dağ yollarında mücadele edecek. Yarışın servis alanı ise Şile Sahil’de konumlu olacak. Finiş podyumu 24 Aralık Pazar günü 16:15’te yine Şile Sahil Parkı’nda kurulacak.

Ali Türkkan, rekor için mücadeleye hazır

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın her kategorisinde zirveye koşan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli pilotu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ile gelmiş geçmiş en genç Türkiye Ralli Şampiyonu olmak için İstanbul Rallisi’nde birincilik mücadelesine hazır.

Bu yıl Türkiye’yi Dünya Ralli Şampiyonası’nda da (WRC) başarıyla temsil eden Ali Türkkan ve Burak Erdener, sezon boyunca elde ettikleri zaferleri Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandırmak için start alacak. İkili, 4 çeker Ford Fiesta Rally3’leri ile tempolarını yüksek tutarak en iyi etap derecelerine imza atmayı hedefliyor.

Ralli kariyerine bu yıl başlayan takımın en genç pilotu Mert Yudulmaz da deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ile podyumu hedefliyor.

Markalar Şampiyonluğunu garantileyen Castrol Ford Team Türkiye, 16. zaferine kavuşuyor

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonun her klasmanına adını yazdıran ve bugüne kadar 15 kez Türkiye Ralli Markalar ve Takımlar Şampiyonluğu ünvanlarını kazanmış olan Castrol Ford Team Türkiye de zafere koşuyor. Takım, Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyerek gireceği İstanbul Rallisi sonunda hem bu alandaki birinciliğini hem de 16. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Castrol Ford Team Türkiye, şampiyonanın bir önceki yarışı olan Kocaeli Rallisi’nde aldığı sonuçlarla pek çok kategoride birinciliklerini erken ilan etmişti:

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu- Ali Türkkan

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Sınıf 3 Birinciliği- Ali Türkkan

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Sınıf 3 Co-Pilot Birinciliği- Burak Erdener

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonu- Efehan Yazıcı

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Sınıf 4 Birinciliği- Efehan Yazıcı

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Sınıf 4 Co-Pilot Birinciliği- Sevi Akal

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Rallisi İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu- Sevi Akal

2023 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Rallisi Kadın Co-Pilot Birincisi- Sevi Akal

Fiesta Rally Cup’ta kupa sahibini buluyor

Castrol Ford Team Türkiye’nin her kesimden pilota açık olarak düzenlediği, Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan Fiesta Rally Cup’ta da kupa İstanbul Rallisi’nde sahibini buluyor.

Sezon boyunca nefes kesen galibiyet mücadelesinde And Sunman, bir önceki yarış olan Kocaeli Rallisi’nde galibiyete ulaşmıştı. Fiesta Rally Cup 2023 boyunca başarılı temposunu sürdüren And Sunman, İstanbul’da alabileceği maksimum puanları toplayarak co-pilotu Mehmet Akif Yalçın’ın da şampiyonluğunu ilan etmek için start alacak. İkili, Ford Fiesta Rally3 ile yarışacak.

Fiesta Rally Cup’ın alt klasmanlarında kazananlar da İstanbul Rallisi’nde belli olacak.