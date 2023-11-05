İstanbul Maratonu koşuldu

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu 45. kez gerçekleştirildi. Hem Cumhuriyetimizin 100. yaşında hem de 2024’te Bankanın 100. yaşında iki yıl süreyle İstanbul Maratonuna destek sunan Türkiye İş Bankası, on binlerce kişinin heyecanına ortak oldu.

Ülkemizin en büyük kitlesel spor etkinlikleri arasında yer alan Maraton, bu yıl “Yüz Yılın Koşusu” sloganıyla ve Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu adıyla koşuldu. Maratonun ardından, ülkemizden koşuya katılarak dereceye girenlere ödülleri İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem ve Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan tarafından verildi.

Hakan Aran: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir canlılık, dinamizm var”

Hakan Aran, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dört bir yanında çok büyük bir coşkuyla kutladığımız 29 Ekim’den tam bir hafta sonra bu kez benzer bir coşkuyu İstanbul Maratonu ile yaşadık. İstanbul Boğazı, Cumhuriyetin 100. yaşında bir ucundan bir ucuna yüz binlerce insanın katılımıyla unutulmaz görüntülere sahne oldu. Bugün de hem İstanbul hem Boğaz, ‘Yüzyılın Koşusu’ vesilesiyle birbirinden güzel görüntülere tanık oldu. Bu yılki koşuda, tam da istediğimiz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir canlılık ve dinamizm vardı. Tüm katılımcılara, sporculara başarılar diliyor, dereceye girenleri kutluyorum” diye konuştu.

Sporu daha erişilebilir ve eğlenceli hale getiren İstanbul Maratonunun yurt dışından sporcuların katılımıyla uluslararası bir spor organizasyonu haline geldiğini belirten Aran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Türkiye Atletizm Federasyonu’na ve Spor İstanbul’a böylesine geniş katılımlı bir spor etkinliğini prestijli bir markaya dönüştürdükleri ve Maratonu 45 yıldır kesintisiz sürdürdükleri için teşekkür etti.

“Aslolan kazanmak değil iyi mücadele etmektir”

Hakan Aran, İş Bankası’nın aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin destekçisi olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım attığımız bir dönemde yapılacak Olimpiyat Oyunlarında, genç sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Kazanılacak madalyalar kadar sporcularımızın bayrağımızı Olimpiyatlarda gururla dalgalandırmaları da eminim ki pek çok gencimizi profesyonel olarak spora teşvik edecektir. Maraton gibi, Olimpiyatlar gibi spor organizasyonları sporun ötesinde bir felsefeyle gerçekleştirilir. Sporcular, modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin’in ‘Hayatta önemli olan şey zafer değil yarışmaktır. Aslolan kazanmak değil iyi mücadele etmektir’ sözleriyle çok güzel ifade ettiği gibi mücadele etmeyi, bunun için de sabırla ve disiplinle çalışmayı öğreniyorlar. Olimpiyat Oyunları da Maraton da özellikle gençlerin bunu öğrenmesi için fırsatlar sunuyor. ”