İstanbul Gençler Golf Akademisi IGGA’nın yeni başkanı Kerim Hitay oldu

Hitay Holding İş Geliştirme Yöneticisi Kerim Hitay, İstanbul Gençler Golf Akademisi Başkanı seçildi. 2011 yılında Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay 'ın kurucu başkanlığının ardından bayrağı devralan Golf Milli Takımlar Eski Direktörü Adnan Salmanlı tarafından yönetilen akademi, genç sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak başarılı bir akademik kariyere ve sporla iç içe iyi bir hayata sahip olmaları için başarılı çalışmalar yürüttü.

10 - 18 yaş aralığında lisanslı olarak yarışan 30 sporcuya sahip akademinin, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen resmi müsabakalarda yüzden fazla derecesi bulunuyor.İstanbul Gençler Golf Akademisi sporcuları, 2018 - 2019 yıllarında art arda Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, 2019 - 2020 yıllarında yine iki kez art arda Türkiye Golf Federasyonu Federasyon Kupası Şampiyonluğuna sahip.

12 Ekim Pazartesi akşamı dernek yönetim kurulu ve üyelerine verilen yemekte, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nin yeni başkanı olarak seçilmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Kerim Hitay, “En büyük hedefimiz; genç sporcularımızın gelişimine her anlamda destek olmakla birlikte Ülke olarak gurur duyacağımız yetenekli, akademik olarak eğitimli ve PGA Tour'da oynayan profesyonel Türk golfcülerini görmek” dedi.

IGGA’nın genç başkanı Kerim Hitay, 2018 yılında ABD Boston’da Babson Üniversitesinden mezun oldu. ABD’de bir yıl profesyonel deneyim kazandıktan sonra, 2019 yılından itibaren Hitay Holding’teki görevine başladı.