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İstanbul gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağı açıklandı.

İstanbul gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin kararlar alındı.

Yönetim kurulu toplantısının ardından çevrim içi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan UEFA Müsabakalar Direktörü Giorgio Marchetti, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacağını duyurdu.

Marchetti, yerleri önceden belirlenen finallerin, birer yıl ertelemeli gerçekleştirileceğini belirtti.

Buna göre İstanbul'un ardından 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2023'te Almanya'nın Münih ve 2024'te İngiltere'nin Londra şehirleri, Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak. 

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