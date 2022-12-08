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İspanya'da Luis Enrique dönemi sona erdi
2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı.
SPOR 08.12.2022, 15:42
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
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