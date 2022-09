İrfan Can Kahveci ve Serdar Gürler, yeniden milli takımda olmanın sevincini yaşıyor

Milli takımın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Can, "Uzun zamandan sonra burada olduğum için çok mutluyum. Burayı çok özlemişim." dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçlara değinen İrfan Can, "İnşallah gol yemeden Uluslar Ligi’ni tamamlarız. Hedefimiz 2 maçta gol yemeden 6 puan almak. Şu anda benim açımdan her şey yolunda gidiyor ve inşallah bunu burada da sürdürürüm. Milli takımdan bir süre uzak kaldım. Sakatlıklar oldu, performans düşüklüğü de oldu. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Milli forma için mücadele etmek benim adıma mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak iyi olduğu maçlarda daha iyi oynadığına dikkati çeken İrfan Can, "Çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah sonrası benim için iyi olur ve saha içinde her şeyi daha çok denerim. Burada güzel bir aile ortamı var. Hocamız da sıcak kanlı. Genç kardeşlerimize de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Serdar Gürler: "İnanılmaz mutlu ve gururluyum"

Uzun bir aradan sonra tekrar milli takımda kendisine yer bulan Serdar Gürler de "İnanılmaz mutlu ve gururluyum. Aradan 3 sene geçti. Milli takımda görev yapmak, burada emek vermek büyük bir onur ve gurur." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım kadrosunda çok iyi kanat oyuncusu bulunduğuna dikkati çeken Serdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Avrupa’da kendisini kanıtlamış üst düzey oyuncular var. Hocama da beni bu rekabete layık gördüğü için teşekkür ederim. Süre almak için elimden geleni yapacağım. Son dönemde gol yemeden çok gol attığımız maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz ve ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana. Amacımız gol yememek ve seriyi devam ettirmek. Önceki maçlara göre daha çok gol atmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve şimdi antrenmana gidip keyif almaya bakacağım."

Serdar, formasını giydiği Medipol Başakşehir'de yoğun maç trafiğinden dolayı yaşanan rotasyonun fiziksel durumunu daha iyi hale getirip getirmediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rotasyon demeyelim de iyi oynayan isimleri oynatıyor hocamız. 13 maçın 10'unda oynadım. Herkes aynı seviyede olduğu için hocamız bir tercih yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama yorgunluk oluyor. Her 3 günde 1 maç oynamak, yolculuklar bizi yoruyor. Ama hocamız bizi buna hazırladı ve çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz."